التموين: السلع متوفرة بالأسواق ولم نتلق شكاوى خلال عيد الأضحى

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين واتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يومياً مع مديري المديريات الحالة التموينية، وتوافر الخبز والسلع، ويتابع معهم تسيير الحملات يومياً لضبط الأسواق، والتأكد من عمل المخابز وإنتاجها خبز مطابق للمواصفات.

وأكد كمال، أنه لا شكاوى حتى الآن من غرف العمليات المركزية بالوزارة، مشيرًا إلى سير الأمور بشكل منتظم كالمعتاد من حيث وفرة السلع وتسيير الحملات التفتيشية على كل الأنشطة وتحرير المخالفات حال وجودها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وكانت الإدارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام وزارة التموين، أكدت متابعتها لعمل المخابز بشكل يومي؛ للتأكد من جودة الإنتاج، وعملها بشكل منتظم لتوفير الخبز المدعم للمواطنين، مشيرة إلى توافر حصص الدقيق بكل مخبز لإنتاج الخبز للمواطنين.

ووجه مديرو مديريات التموين بالمحافظات، بتسيير حملات يومية على الأسواق وكل الأنشطة التجارية والتموينية ومستودعات البوتاجاز، ومستودعات الدقيق، ومحطات الوقود.

وأشار مديرو المديريات، في بيان لهم اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بكل إدارة تموينية لمتابعة توافر السلع، وكل الأنشطة التجارية والتموينية، وأسطوانات الغاز، وعمل محطات الوقود، مع التأكيد على رفع تقرير يومي إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول استقرار الحالة التموينية، وتوافر السلع.

فيما كشف التقرير عن انتظام سير العمل في منافذ الصرف، وعمل اثنين من مخازن الجملة لتوفير السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع الغذائية على منظومة الدعم.

وكان وزير التموين علي المصيلحي، في بيان له أمس الاثنين، أكد أن الغرف المركزية تعمل على مدار اليوم لتذليل أي عقبات، وتلقي شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها والتأكد من حلها، مشيرا إلى أنه تتلقى يوميا تقريرا مفصلا من الغرف المركزية حول توافر السلع واستقرار الحالة التموينية، وتوافر الخبز المدعم وأسطوانات الغاز وتوافر الوقود.

وتابع أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ترفع تقريرا يوميا حول عمليات صرف السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع التموينية.