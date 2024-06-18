طالب أحمد حسام ميدو، من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التحرك الفوري مع اتحاد الكرة ولجنة الحكام لمعرفة أسباب وجود تعمد ونية مبيتة لخسارة الزمالك أمام المصري وعدم التتويج بأي بطولة في الموسم الجاري.

وصرح ميدو خلال مقطع فيديو انتشر على منصات السوشيال ميديا اليوم الثلاثاء:" في رأيي بيان مجلس إدارة الزمالك ردا على أحداث مباراة المصري غير كاف، أدعم المجلس بالكامل، ولكن يجب أن يكون هناك تحرك فوري وسريع لمعرفة النية المبيتة من طاقم التحكيم بخسارة الزمالك".

أضاف:" لا أفهم لمصلحة مين عدم فوز الزمالك بأي بطولة في الموسم الجاري، هل هناك تعمد بخسارة كل البطولات؟".

أكمل:" يجب أن يكون هناك تحرك لردع الظلم التحكيمي، وعلى جميع الحكام مراجعة أنفسهم".

أكمل:" هل أسلوب التهديد والإرهاب أصبح النظام الوحيد المتبع للحصول على الحقوق في الكرة المصرية؟!".

أتم:" أنا ضد ما فعله جوميز مع الحكم الرابع ولكن هناك لاعب كبير في الزمالك حكم الراية قاله (اسكت هبطلك كورة) ما يحدث عيب لأننا نتحدث عن حكام دوليين".