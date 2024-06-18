الأمم المتحدة تنتقد دور مجلس الأمن بشأن غزة: نحتاج قادة عالم أكثر فعالية ونزاهة

دعا فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى تحمل ‏مسؤوليته تجاه الوضع في قطاع غزة، مطالبًا بتفادي استهداف المدنيين والعاملين في مجال ‏الإغاثة الإنسانية، والمساءلة عن انتهاك القانون الدولي الإنساني‎.‎

وشدد خلال تصريحاته لشبكة الجزيرة الإخبارية، ليلة الاثنين/الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ ‏إجراءات جدية من جانب إسرائيل لوقف القتال في رفح، وتمكين الاستجابة الإنسانية في قطاع ‏غزة؛ من أجل عبور المساعدات الإنسانية، لا سيما في ظل هشاشة الوضع الإنساني في غزة‎.‎

وأوضح أن هناك العديد من العوائق التي وضعت ضد المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن أكثر ‏من مليوني مواطن في غزة بحاجة إلى مساعدات الغذاء والدواء والمياه، في ظل غياب الرعاية ‏الصحية، مطالبا إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات فورا، وإزالة كل المعوقات و الإجراءات ‏التي وضعتها خلال الأشهر التسعة الماضية‎.‎

كما أكد على أهمية إعادة تفعيل خدمات الرعاية الصحية في شمال غزة، وإعادة عمل ‏المستشفيات بشكل عاجل، بالإضافة إلى إدخال الوقود بصفة عامة إلى جميع أنحاء القطاع، ‏مشددا على ضرورة مساءلة المسؤولين عن قتل العاملين في المساعدات الإنسانية والقطاع ‏الطبي. ‏

وانتقد دور قادة العالم داخل مجلس الأمن الذين فشلوا في وقف الحرب قطاع غزة، قائلا: «كان ‏يفترض من قادة العالم في مجلس الأمن؛ أن يكون لهم دور أساسي في وقف ما يحدث من ‏مخاطر ‏تحيط بالملايين في قطاع غزة، فلم يكن هناك أي ضغط أو مساءلة وأي محاسبة لانتهاك ‏القانون ‏الدولي الإنساني، لذلك نحتاج إلى قادة عالم أكثر فعالية ونزاهة».‏

واختتم مؤكدا أنه لو توقف ‏تدفق وتصدير السلاح إلى إسرائيل لانتهت الأزمة في قطاع غزة ‏وكذلك في السودان وأوكرانيا.‏