حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام الداخلية في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، عصر اليوم الثلاثاءن على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

ويتواجد سموحة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز ولديه 35 نقطة، بينما يتواجد الداخلية في المركز الـ18 «الأخير» برصيد 15 نقطة.

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

حراس المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد المغربي، مصطفى ميدو، طارق علاء، عبدالرحمن عامر

خط الوسط: محمد كناريا، أحمد خالد، حسام جريشة، دكوا دودو

خط الهجوم: فادي فريد، حسام حسن

وعلى دكة البدلاء يجلسون: محمد أشرف، عبداللطيف بن قسو، الحبيب أحمد، حسام جريشة، محمد مكرونة، جونيور أجاي، محمد عصام، مصطفى البدري، جاستن أرثر.