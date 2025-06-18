صحة غزة تطلق نداء استغاثة: الوقود في المستشفيات يكفي لمدة 3 أيام فقط

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يعيد منع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في «مناطق حمراء».

وحذرت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء، أن ما يتوفر من كميات الوقود في المستشفيات تكفي لمدة 3 أيام فقط.

ونوهت أن «إعاقة وصول إمدادات الوقود للمستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل، والتي تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة».

وقبل قليل، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت خلال بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 144 شهيدًا و560 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 55 ألفًا و637 شهيدًا، و129 ألفًا و880 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 5334 شهيدًا، و17 ألفًا و839 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.