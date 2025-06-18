جامعة بني سويف تحتل المرتبة 676 عالميا و14 محليا في تصنيف USnews الأمريكي

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة احتلت المرتبة 676 عالميا متقدمة أكثر من 196 مرتبة مقارنة بالعام الماضي والمرتبة 25 على مستوى قارة إفريقيا بتقدم 15 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، كما احتلت المرتبة 14 على مستوى الجامعات المصرية متقدمة مرتبة عن العام الماضي، وذلك طبقا لتصنيف نتائج تصنيف US news الأمريكي لهذا العام.



وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة حققت المرتبة 139 عالميا في علم العقاقير والسموم والمرتبة 398 في علم النبات والحيوان والمرتبة 442 في علم البيولوجي والكيمياء الحيوية والمرتبة 689 في علم الفيزياء والمرتبة 509 في علوم المواد متقدمة 95 مركزا عن العام الماضي والمرتبة 511 في العلوم الهندسية متقدمة 104 مراكز عن العام الماضي والمرتبة 605 في علم الكيمياء متقدمة 18 مركزا عن العام الماضي ولأول مرة في تاريخ جامعة بني سويف احتلت الجامعة الترتيب 545 عالميا في الكيمياء الفيزيائية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن التصنيف يأتي نتيجة لجهود الجامعة في اتباع سياسات تعليمية وبحثية تتوافق ومعايير التصنيف الدولية، ما يضع الجامعة في مكانة مرموقة لتنافس الجامعات الدولية الكبيرة، وهو الأمر الذي تسعى له الجامعة في جميع التصنيفات.

وأضافت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، أن تصنيف US news يعتمد على الأبحاث المنشورة في المجلات المفهرسة في قاعدة بيانات Clarivate، فضلا عن اعتماده على عدة معايير مرتبطة كليا بالبحث العلمي والنشر الدولي على التوالي - السمعة البحثية عالميا وإقليميا بنسب متساوية %12.5 كل منهما - النشر الدولي ويمثل - %10 الكتب الدولية %2.5 - المؤتمرات الدولية - %2.5 معدلات الاستشهاد النوعية - %10 العدد الإجمالي للاستشهاديات - %7.5 عدد الأبحاث في مجلات المستشهد بها في الربع الأول 2.5% (Q1a) - نسبة الأبحاث في مجلات المستشهد بها في الربع الأول 10% (Q1a) - التعاون الدولي - %5 عدد الأبحاث المنشورة بالتعاون مع باحثين دوليين - %5 عدد الأبحاث الأعلى استشهادا ضمن أعلى %1 وزنها -%5 نسبة الأبحاث الأعلى استشهادا ضمن أعلى %1 وزنها %5.