مسئولة أوروبية: ميزانية روسيا الدفاعية خطة لعدوان طويل

اعتبرت الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن إنفاق روسيا على الدفاع للعام الجاري 2025 أكثر مما تنفقه على الصحة والتعليم والسياسات الاجتماعية، معتبرةً أن ذلك يعني "خطة طويلة الأمد لعدوان طويل".

جاء ذلك في كلمة لها الأربعاء، ضمن الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بشأن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقرر عقدها في 24 و25 يونيو الجاري.

وأوضحت كالاس أن روسيا "تشكل تهديدا" لأوروبا، وأن موسكو أنفقت على الدفاع في العام المنصرم 2024 أكثر من إجمالي إنفاق دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة.

ولفتت إلى إن روسيا تنفق على الدفاع في العام 2025 أكثر مما تنفقه على الصحة والتعليم والسياسات الاجتماعية مجتمعة، وأضافت: "لا يمكنك إنفاق هذا القدر الكبير على الجيش إذا لم تكن تخطط لاستخدامه".

وأشارت إلى أن أوروبا "تتعرض لهجوم" وأن العالم "يصبح أكثر خطورة" مع كل يوم يمر، وأنهم بحاجة إلى العمل معا بشأن هذه القضية.

وشددت كالاس أن قضية زيادة الإنفاق الدفاعي سيتم مناقشتها في قمة الناتو، وأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعت الدول الأعضاء إلى زيادة الإنفاق.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.