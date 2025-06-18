الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس على التوالي

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لليوم السادس على التوالي، مع فرض حصار عسكري مشدد على أبواب البلدة القديمة، وسط اقتحامات يومية ليلية تطال بلدات محافظة القدس وأحياءها، وإجراءات انتقامية تفاقم معاناة المواطنين وتعطل حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت محافظة القدس، في بيان، أنه باستشهاد شاب من قرية الولجة جنوب غرب القدس، في وقت سابق اليوم، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح، يرتفع عدد الشهداء المقدسيين الذين لا تزال جثامينهم محتجزة إلى 47 شهيدا.

واعتبرت المحافظة أن هذه السياسة تمثل عقابا جماعيا يناقض القانون الدولي الإنساني، وتحرم العائلات من حق وداع أبنائها ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية.

وفي سياق متصل، رصدت محافظة القدس إغلاق قوات الاحتلال حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس على فترات، من ظهر أمس حتى صباح اليوم، لتركيب بوابات حديدية وغرف مراقبة وتمركز جديدة، في خطوة تهدف إلى تشديد السيطرة على الطرق الرابطة بين القدس ورام الله، وتعميق سياسة العزل والتضييق على المقدسيين.

وقد اضطر آلاف المواطنين إلى الانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، ما سبب شللا مروريا واسعا ومعاناة إضافية للطلبة والمرضى والموظفين.

وباتت منظومة الحواجز والبوابات والسواتر الترابية تتجاوز اليوم 85 نقطة تفتيش، تعكس تصعيد الاحتلال محاولات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني.