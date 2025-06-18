استقرار الأسهم الأمريكية قبل إعلان قرار مجلس الاحتياط

استقرت الأسهم الأمريكية تعاملات، صباح اليوم الأربعاء، في بورصة وول ستريت الأمريكية بنيويورك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة غدا الخميس.

وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية تغييرا طفيفا. كما استقر مؤشر داو جونز الصناعي. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر0%.

التوقعات السائدة في وول ستريت هي قيام مجلس الاحتياط الاتحادي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وسينصبّ التركيز بشكل أكبر على توقعات مسؤولي المجلس بشأن اتجاهات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة في المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع.