عمدة لوس أنجليس ترفع حظر التجول الذي فرضته خلال احتجاجات ضد المداهمات ضد المهاجرين

رفعت عمدة لوس أنجليس كارين باس حظر التجول في وسط مدينة لوس أنجليس اليوم الثلاثاء والذي تم فرضه لأول مرة بسبب الاشتباكات مع الشرطة والتخريب وسط الاحتجاجات ضد حملة الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة في المدينة.



وقالت باس، وهي ديمقراطية إن حظر التجول المفروض في 10 يونيو قدم "جهودا ناجحة لمنع الجريمة وقمعها" وحمي المتاجر والمطاعم والشركات والسكان من الأشخاص الذين يشاركون في أعمال التخريب.

وكانت باس قد قلصت أمس الاثنين ساعات حظر التجول بعد تراجع عدد الاعتقالات خلال المظاهرات المسائية، مشيرة إلى انخفاض في العنف والتخريب في وسط المدينة بعد الاحتجاجات.



وعندما تم فرض حظر التجول، قالت باس إن المدينة "وصلت إلى نقطة تحول" بعد أن تم اقتحام 23 شركة وسرقتها والتي تم إلقاء اللوم فيها على مشاغبين يسعون إلى إثارة المشكلات.

وفي الأسبوع الماضي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر نحو 4 آلاف جندي من الحرس الوطني و 700 من مشاة البحرية في ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة بعد احتجاجات على تنفيذ قوانين الهجرة.