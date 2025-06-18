برعاية وزير الثقافة، الفنان الدكتور أحمد هنو، وبإشراف الفنان القدير خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، تنظم مكتبة القاهرة الكبرى أمسية أدبية لمناقشة المجموعة القصصية "القطة العامية" للكاتبة رحاب الطحان، وذلك يوم الخميس الموافق ١٩ يونيو، في تمام الساعة السادسة مساءً.

يشارك في منصة المناقشة نخبة من المثقفين والإعلاميين، من بينهم: الشاعرة الدكتورة هالة عماد، الإعلامية براء المطيعي، الكاتب مصطفى فتحي ويدير اللقاء الكاتب يحيى رياض يوسف، مدير مكتبة القاهرة الكبرى.

تُقام الفعالية في قصر الأميرة سميحة كامل، ١٥ شارع محمد مظهر بالزمالك، بالقرب من محطة مترو صفاء حجازي.