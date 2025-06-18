شنت مديرية التموين بمحافظة دمياط حملة مكثفة على الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية، للتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية المعروضة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحاسب مجدي عبد الكريم، وكيل وزارة التموين، في بيان له اليوم، أن الحملة نُفذت بالتنسيق بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديريتي التموين والصحة، وبمتابعة دقيقة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير المطابقة للمواصفات، شملت 7.5 طن من المخللات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى 288 لترًا من الخل غير المدوَّن عليه أي بيانات توضح المصدر أو المكونات، وذلك داخل أحد مطاعم الفول والفلافل بمدينة دمياط.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الذي شدد على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية، والتصدي الحازم لأي مخالفات تهدد صحة المواطنين، في إطار خطة المحافظة لحماية الأمن الغذائي وضمان وصول غذاء آمن وسليم للجميع.