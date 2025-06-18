إيران تستدعي سفير سويسرا للاحتجاج على تصريحات ترامب

قالت وسائل إعلام إيرانية إن السلطات استدعت السفير السويسري في طهران بصفته ممثلاً للمصالح الأمريكية للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الاستفزازية".

وصرح ترامب، الأربعاء، بأنه لا يزال يفكر في توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى المواقع النووية الإيرانية.

وأشار إلى أنه قدم لطهران ما وصفه بـ"الإنذار الأخير"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وعن احتمالية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، ذكر ترامب في حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض: "قد أفعلها، وقد لا أفعلها، لا أحد يعلم ماذا سأفعل، وإيران تواجه مشاكل كثيرة، وهم يريدون التفاوض"، معتبراً أن "هناك فرقاً كبيراً بين ما يحصل الآن وما حصل قبل أسبوع".