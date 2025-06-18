سي إن إن: انقسامات داخل الحزب الجمهوري بشأن التدخل العسكري الأمريكي في إيران

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترف بشكل واضح بوجود قوى متنافسة داخل حزبه وغير راضية بشأن التدخل العسكري الأمريكي في إيران.

وأضافت الشبكة الأمريكية: "أقر الرئيس دونالد ترامب بوجود فئات من داخل حزبه لا تؤيد التدخل العسكري الأمريكي في إيران".

وقال ترامب: "قد يكون البعض في حزبي غير راضين الآن، لكن لدي أيضا سعداء للغاية بموقفي من التدخل في إيران، كما يوجد أشخاص لا يصدقون ذلك".

وعندما سئل عن مخاوف مؤيديه بشأن احتمال تورط الولايات المتحدة في حرب طويلة، أضاف ترامب: "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، وأنا لا أتطلع إلى المدى الطويل، بل إلى المدى القصير، وقد كنت أقول ذلك منذ 20 عاما".

وتعمقت الانقسامات داخل الحزب الجمهوري حول ما إذا كان ينبغي أن "تتورط الولايات المتحدة في صراع خارجي جديد"، كما يخشى العديد من أعضاء الحزب الجمهوري والديمقراطي أن تجر إسرائيل الولايات المتحدة إلى حرب جديدة.

وفي وقت سابق، قال النائب الجمهوري تيم بورشيت إنه يريد أن يرى "تدخلا أمريكيا لكن يجب أن يكون محدودا جدا" في الصراع. كما قال: "لسنا بحاجة إلى حرب أخرى لا نهاية لها في الشرق الأوسط".

وقدم النائبان توماس ماسي، جمهوري من كنتاكي، ورو خانا، ديمقراطي من كاليفورنيا، أمس الثلاثاء "قرار صلاحيات الحرب"، والذي من شأنه أن "يحظر على القوات الأمريكية القيام بأعمال عدائية غير مصرح بها في إيران".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم بأن "أمرا مهما وحاسما" سيحدث الأسبوع المقبل في إطار التصعيد في الشرق الأوسط.