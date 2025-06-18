كايا كالاس: روسيا تشكل تهديدا مباشرا للاتحاد الأوروبي

حذرت الممثلة العليا لشئون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء، من أن روسيا تشكل تهديدا مباشرا للاتحاد الأوروبي، من خلال أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية، إلا أن إنفاقها العسكري الضخم يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم أيضا استخدام قواته المسلحة بأماكن أخرى في المستقبل.

وقالت كالاس، إن روسيا تشكل بالفعل تهديدا مباشرا للاتحاد الأوروبي.

وأوردت المسئولة الأوروبية، سلسلة من الانتهاكات الروسية في المجال الجوي، والتدريبات العسكرية الاستفزازية، والهجمات على شبكات الطاقة وخطوط الأنابيب والكابلات البحرية.

وأشارت كالاس، إلى أن روسيا تنفق بالفعل على الدفاع أكثر مما تنفقه دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مجتمعة، وإلى أنها سوف تستثمر هذا العام "في الدفاع أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية لديها وعلى التعليم والسياسة الاجتماعية مجتمعة".