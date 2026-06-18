انطلاق النسخة الـ32 لبطولة البحر المتوسط للكاراتيه بالإسكندرية بمشاركة 543 لاعبا من 15 دولة

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، منافسات النسخة الثانية والثلاثين من بطولة البحر المتوسط للكاراتيه، التي تستضيفها المدينة خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري بنادي الاتحاد السكندري، بمشاركة دولية واسعة تعكس المكانة المتنامية لمصر على خريطة الرياضة العالمية.

وتشهد البطولة مشاركة 543 لاعبا ولاعبة يمثلون 15 دولة من دول حوض البحر المتوسط، يتنافسون في المراحل السنية تحت 14 عاما، وتحت 16 عاما، وتحت 18 عاما، وتحت 21 عاما، في منافسات تعكس المستوى الفني المتميز لرياضة الكاراتيه.

ورحب عطية، خلال كلمته في حفل الافتتاح، بالوفود واللاعبين المشاركين، متمنيا لهم التوفيق وتقديم مستويات رياضية متميزة تجسد قيم المنافسة الشريفة والصداقة بين الشعوب.

وأكد محافظ الإسكندرية أن النجاحات المتواصلة التي تحققها مصر في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى تأتي في ظل الدعم الذي توليه الدولة لقطاعي الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن استضافة الإسكندرية لهذه البطولة تعكس الثقة الكبيرة في قدرة المحافظة على تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية وفق أعلى المعايير.

وأضاف أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين شعوب دول البحر المتوسط، إلى جانب دعم مكانة الإسكندرية كوجهة رئيسية لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

من جانبه، رحب الكابتن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، بمحافظ الإسكندرية والوفود المشاركة، مؤكدا أن مصر أصبحت وجهة عالمية لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، وأن نجاح البطولات لا يقتصر على جودة التنظيم فقط، بل يمتد إلى قوة المنافسات وما تعكسه من قيم فنية وأخلاقية لرياضة الكاراتيه.

وشهد حفل الافتتاح حضور البشير شريف، رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والدكتور إبراهيم القناص، رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وإبراهيم شعبان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية والتنفيذية.