الأهلي يحصن موهبته الفلسطينية بعقد جديد

حصن النادي الأهلي موهبة فلسطينية في النادي، بعدما جدد تعاقده معها لمدة موسمين مقبلين، ضمن خطة الحفاظ على العناصر المميزة في الفريق، من أجل المنافسة بقوة في الموسم الجديد.‏

وكتب النادي الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شادي محمد، مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي، أعلن عن تجديد عقد لولو نصر، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية، لمدة موسمين».

وأوضح شادي محمد أن تجديد عقد لولو نصر يأتي للحفاظ على العناصر المميزة في الفريق، من أجل المنافسة بقوة في الموسم الجديد.‏

وأشار إلى أن لولو نصر تُعد من أبرز لاعبات الفريق، وأن استمرارها يمثل إضافة قوية ودعمًا مهمًّا لطموحات الأهلي في المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

وكان الأهلي أعلن أمس الأول، الثلاثاء، التعاقد مع الفلسطينية نارين الأصفر، لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.