وزير الصحة يبحث مع شركتين عالميتين نقل تكنولوجيا تصنيع كواشف وأنظمة فصائل الدم إلى مصر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع ممثلي شركتي “DIAGAST” العالمية المتخصصة في تصنيع كواشف فصائل الدم، و”Think Pro for Medical Services”، لبحث سبل التعاون ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر.

وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص القيادة السياسية على توطين الصناعات الطبية الحيوية، خاصة في مجال خدمات نقل الدم، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الصحي القومي. وناقش الجانبان آليات إقامة شراكة استراتيجية لإنشاء خطوط إنتاج محلية بأحدث التقنيات العالمية التي تمتلكها شركة DIAGAST، بالتعاون مع شركة Think Pro، لتوفير كواشف فصائل الدم بدقة عالية وجودة مستدامة.

ووجه الوزير بسرعة وضع خطة عمل تنفيذية شاملة لنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الطبية والفنية المصرية على أحدث أنظمة فحص فصائل الدم، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيعزز كفاءة ومأمونية خدمات نقل الدم، ويدعم رؤية الدولة في تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المستلزمات الطبية والتشخيصية إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.