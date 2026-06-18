انطلاق فعاليات جامعة الطفل في نسختها الجديدة بالأقصر

انطلقت فعاليات جامعة الطفل بجامعة الأقصر، في نسختها الجديدة، بمشاركة عدد من الأطفال وأولياء الأمور؛ في إطار حرص الجامعة على دعم النشء وتنمية قدراتهم العلمية والمعرفية، وتعزيز ثقافة البحث والاستكشاف لديهم من خلال أنشطة تعليمية وتفاعلية متنوعة.

وتضمنت فعالية افتتاح البرنامج، وفق بيان صادر اليوم الخميس، عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز أنشطة وإنجازات برنامج جامعة الطفل خلال الفترات السابقة، وما يقدمه من فرص تعليمية وتدريبية تسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته الإبداعية والعلمية.

وأكد الدكتور مايكل ذكي، عميد كلية السياحة والفنادق بالجامعة، حرص الجامعة على دعم برنامج جامعة الطفل، والذي يستهدف اكتشاف المواهب العلمية، ودعم الأطفال المبتكرين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو ما يعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم الإبداع العلمي منذ المراحل المبكرة، وإعداد جيل جديد من العلماء والمبتكرين.

وأوضحت الدكتورة دعاء أحمد الصاوي، منسق برنامج جامعة الطفل بجامعة الأقصر، أن الافتتاح شمل: "المرحلة المجمعة - الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة"، مؤكدة أن جامعة الطفل، كمبادرة تعليمية، تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الأطفال، وتسهم في إعداد جيل قادر على التفكير والابتكار، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان وتنمية قدراته في مختلف المجالات.