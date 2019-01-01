كاف يعلن تغيير حكم نهائي كأس أمم أفريقيا رسميا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير حكم مباراة المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر، حيث تقرر أن يدير اللقاء الكاميروني أليوم نيانت بدلًا من الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وسيعاون اليوم نيانت في المباراة كلًا من مواطنيه ايفارست مينكواندي والفيس نجيجو ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي والحكم الرابع البنيني ايريك كاستان.

وكان الكاف أعلن أول أمس الثلاثاء تعيين فيكتور جوميز لإدارة القاء اللنهائي قبل أن يعلن تعديل طاقم الحكام، حيث أخطر لجان البطولة بهذا التعديل قبل يوم واحد على المباراة النهائية المقرر لها الجمهة المقبلة على ستاد القاهرة.