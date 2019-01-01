مخاوف من مقتل 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة خفيفة بمنطقة جبلية بين النمسا وألمانيا

توقعت متحدثة باسم الشرطة النمساوية مساء اليوم الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن طائرة خفيفة تحطمت بمنطقة جبلية بين النمسا وألمانيا فوق جبال التيرول النمساوية الواقعة ضمن جبال الألب.

ولم تتمكن المتحدثة من إعطاء بيانات عن هوية الضحايا ولا عن خط سير الطائرة.

كما لم يتم الكشف عن معلومات بشأن طراز الطائرة ولا المكان الذي حصلت فيه على الإذن بالطيران.

وأشارت المتحدثة إلى أن الظروف الجوية التي سادت وقت وقوع الحادث كانت جيدة.

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن الطائرة تحطمت في الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس بحسب التوقيت الأوروبي فوق منطقة جبال فيترشتاين جيبيرجه وتحديدا فوق بلدة لويتاش.

وتقول السلطات النمساوية إن الطائرة اصطدمت بأحد الجبال على ارتفاع 2400 متر، وتظهر الصور أن بقايا حطام الطائرة كانت تشتعل فيها النار فوق إحدى الصخور.

كانت المتحدثة باسم الشرطة النمساوية قالت في وقت سابق من مساء اليوم الخميس إن الحادث بشع، ولكن لم يتضح بعد عدد من كانوا على متن الطائرة.

ووفقا للمعلومات الواردة من وكالة الأنباء النمساوية (أ ب أ) فقد تم توجيه خدمات الطوارئ إلى منطقة تحطم الطائرة في منطقة جبال الألب.