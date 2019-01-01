زعيم الديمقراطيين في الشيوخ الأمريكي يطالب «FBI» بفحص تطبيق «فيس أب»



طالب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، مكتب التحقيقات الفيدرالي " FBI" بفحص تطبيق فيس أب، الذي انتشر في الآونة الأخيرة على الهواتف الذكية.

وحذر شومر من أن هذا التطبيق الذي يتم تشغيله من روسيا، يمكن أن يمثل تهديدا على الأمن القومي وخطرا على ملايين المواطنين الأمريكيين، بسبب تعامله مع البيانات الشخصية للمستخدمين.

يعتمد التطبيق على معالجة صور للمستخدم بمساعدة الذكاء الاصطناعي ليوضح كيف يمكن أن يكون شكل أصحاب الصور في شبابهم أو شيخوختهم.

وأوضح شومر في خطابه الذي نشره، اليوم الأربعاء، على حسابه على تويتر، أن أصحاب التطبيق، ومقرهم مدينة سانت بطرسبرج الروسية، يلزمون مستخدميه بالسماح للتطبيق بالوصول إلى جميع صورهم وبياناتهم الشخصية، بشكل لا رجعة فيه، وهو ما يمكن أن يؤدي وفقا لشومر، إلى استخدام هذه الصور مستقبلا، وبشكل علني أو شخصي، دون الحصول على موافقة المستخدمين.

كما رأى النائب الأمريكي البارز أن مجرد اتخاذ الشركة المشغلة للتطبيق من روسيا مقرا لها يطرح أسئلة عما إذا كان من الممكن توصيل بيانات خاصة بمواطنين أمريكيين لجهة ثالثة أو إلى حكومات أجنبية.

تابع شومر: "سيكون الأمر مقلقا للغاية إذا وضعت معلومات حساسة وشخصية خاصة بمواطنين أمريكيين تحت تصرف سلطة أجنبية، تشارك بشكل نشط في تنفيذ هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة".

ورأى شومر أن ذلك يتطلب أن يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما إذا كانت بيانات مواطنين أمريكيين قد وصلت لأيدي الحكومة الروسية أو إلى جهات مقربة منها.

كما خاطب شومر، النائب في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، هيئة FTC الأمريكية لحماية المستهلك، مطالبا إياها بالتحقق من مدى حماية المواطنين الأمريكيين، بما فيهم أعضاء في الحكومة وأهالي المنتسبين للجيش، بشكل كاف من إساءة استخدام بياناتهم.