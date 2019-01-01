قال أكثر من 5ر1 مليون شخص إنهم يعتزمون المشاركة في اقتحام منشأة عسكرية في نيفادا، حيث يعتقد مروجو نظريات المؤامرة أن الحكومة الأمريكية تحتفظ بكائنات فضائية فيها.

وبلغ عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم سيشاركون في اقتحام المنشأة المعروفة باسم "إريا 51" أو "المنطقة 51"، مليونا و576 ألفا و853 شخصا حتى مساء أمس الأربعاء في صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن ذلك الحدث.

وقال 2ر1 مليون شخص آخرون إنهم "مهتمون" بذلك.

ومن المقرر أن يتم ذلك الحدث في الثالثة صباحا (1000 بتوقيت جرينتش) يوم 20 سبتمبر.

وجاء في صفحة الحدث على فيسبوك: "سوف نلتقي جميعا في منطقة إليان سنتر 51 السياحية، وننسق دخولنا".

ولم يتضح من يقف وراء تلك الصفحة.

وكانت متحدثة باسم القوات الجوية قالت في بيان نقلته محطة (إيه بي سي) إن أي "محاولة للوصول بشكل غير قانوني للمنشآت العسكرية أو مناطق التدريب العسكري أمر خطير".