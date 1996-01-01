هاميلتون يتطلع لمزيد من النجاح في سباق فورمولا المجري

مع فوزه باللقب في ثلاثة من آخر أربعة سباقات على المضمار المجري ضمن منافسات بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1، يتطلع البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس لسباقات فورمولا-1 إلى مزيد من النجاح على هذا المضمار عندما يخوض السباق غدا الأحد.

ويستطيع هاميلتون مزاحمة زميله فالتيري بوتاس في الترتيب العام للبطولة إذا حقق الفوز في سباق الغد كما يتطلع فريق مرسيدس إلى مواصلة بدايته الجيدة لفعاليات الموسم الحالي الذي يدخل غدا محطته الثالثة فقط وذلك بعد تأجيل انطلاق فعاليات الموسم لأكثر من ثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأقيم السباقان الأول والثاني في النمسا خلال الأسبوعين الماضيين فيما يقام السباق الثالث من الموسم غدا في المجر.

وسبق لهاميلتون الفوز بالسباق المجري سبع مرات (رقم قياسي) منها ثلاث مرات في آخر أربعة مواسم.

وكانت المرة الوحيدة التي غاب عنها لقب السباق المجري عن هاميلتون في المواسم الأربعة الماضية في 2017 عندما أحرز الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري اللقب.

ويتطلع فيراري حاليا إلى التغلب على حالة التوتر والقلق أملا في تحسين الصورة بعد بدايته المهتزة والكارثية في البطولة هذا الموسم.

ومثلما هو الحال في معظم السباقات العشرة المقررة حتى الآن في بطولة الموسم الحالي ، سيقام السباق غدا بدون الحضور الجماهيري.

وكان بوتاس فاز بالسباق الأول في الموسم بالنمسا فيما تسببت عقوبة في تراجع هاميلتون من المركز الثاني الذي احتله فعليا في السباق إلى المركز الرابع.

ولكن هاميلتون رد سريعا وأحرز لقب السباق النمساوي الثاني يوم الأحد الماضي.

وبدا مرسيدس في عالم خاص به حيث اعترف ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول : "نحن نتسم بالبطء الشديد. كافحت بأقصى قوة ممكنة في محاولة للبقاء في إطار المنافسة مع لويس (هاميلتون) ولكن هذا ليس ممكنا. أمامنا بعض العمل يتعين علينا فعله".

ومع فوزه بالسباق النمساوي يوم الأحد الماضي، أصبح هاميلتون على بعد ستة انتصارات من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات التي يحققها أي سائق على مدار تاريخ مشاركاته في سباقات فورمولا-1 وهو الرقم المسجل باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر برصيد 91 سباقا.

وإذا حقق هاميلتون الفوز في سباق الغد سيكون الانتصار الـ86 له في سباقات فورمولا-1 ليقطع خطوة جديدة على طريق معادلة هذا الرقم القياسي.

وقال هاميلتون :"نعلم أن أمامنا طريق طويل لنقطعه، وهو تحد للجميع. ولكنها خطوة إلى الأمام بالتأكيد".

ورغم هذا، يشعر توتو فولف رئيس السباقات في مرسيدس بالقلق من ريد بول في السباق المجري خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال فولف :"أثق بأن ريد بول سيخوض السباق المجري بقوة هائلة. إنه مضمار أظهر عليه هذا الفريق أداء رائعا على مدار تاريخ السباق. تحسن مستوانا على هذا المضمار أيضا في السنوات القليلة الماضية. ولكنه سباق صعب دائما".

ويتطلع بوتاس إلى الحفاظ على فارق النقاط الستة التي يتفوق بها على هاميلتون في صدارة الترتيب العام للبطولة حاليا ويرغب في الفوز بالسباق المجري ليكون اللقب الأول له في سباقات البطولة هذا الموسم.

وفي المقابل، يأمل فريق فيراري في تحسن مستواه الآن بعد البداية الكارثية له في الموسم الحالي والتي توجت بالخروج المبكر لسائقيه فيتيل وتشارلز لوكلير من السباق النمساوي الثاني يوم الأحد الماضي اثر صدامهما خلال السباق فيما كان لوكلير احتل المركز الثاني في السباق النمساوي الأول قبلها بأسبوع واحد رغم المشاكل التي تعاني منها سيارة الفريق.