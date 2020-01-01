كريم فهمى لـ«الشروق»: وجدت فى مسلسل «ونحب تانى ليه» كل ما يحمسنى لتقديم عمل رومانسى

سعيد بردود الأفعال الجيدة حول شخصية مراد ونحن مشتركان فى الحب والغيرة

فيلم «ديدو» مغامرات كوميدية للأطفال والكبار ولا أخشى المقارنة بـ«كينج سايز» محمد هنيدى

أنا ضد مصطلح البطولة المطلقة.. والممثل عليه أن يقدم كل الأدوار قدر استطاعته

«ملاك» مسلسل جديد ينتمى للأكشن والغموض ونواصل تصويره خلال الفترة القادمة

كنت ضد اعتذار شقيقى عن «رجالة البيت».. وعدم النجاح ليس آخر الدنيا

حقق الفنان كريم فهمى نجاحا كبيرا فى رمضان الماضى، من خلال شخصية «مراد السويفى» التى قدمها فى مسلسل «ونحب تانى ليه»، أمام الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعى خاصة من جانب الفتيات اللائى رأين فيه شخصية فارس الأحلام، الشاب الوسيم الغنى والرومانسى، الذى يفعل كل شىء من أجل الفوز بقلب حبيبته «غالية».

وخلال حواره لـ «الشروق» تحدث فهمى عن كواليس العمل للمرة الأولى مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وكيف استقبل ردود الأفعال على الشخصية، وإلى أى مدى تشبهه فى الحقيقة، كما كشف عن أسباب تأجيل فيلمه الجديد «ديدو»، وتفاصيل فيلمه الجديد «جارة القمر» مع المخرج هادى الباجورى، ومسلسله الجديد «ملاك»، وكيف دعم شقيقه الفنان أحمد فهمى بعد اعتذاره عن عدم نجاح مسلسله الكوميدى «رجالة البيت» الذى نافس به فى موسم رمضان الماضى بعد التعليقات السلبية عليه.

> فى البداية.. ما الذى حمسك لتقديم شخصية مراد السويفى؟

ــ كنت أريد تقديم عمل رومانسى، ووجدت فى «ونحب تانى ليه» جميع العوامل التى تحمسنى للمشاركة بالمسلسل، بداية من التعامل مع شركة إنتاج كبيرة مثل سينرجى، وإعجابى بالسيناريو الذى كتبه عمرو محمود ياسين، وبجانب نجوم بحجم ياسمين عبدالعزيز وشريف منير، كلها أشياء دفعتنى حتما للموافقة على العمل.

> مراد أصبح حديث السوشيال وفارس أحلام الفتيات.. فكيف تابعت ردود الأفعال؟

ــ سعيد للغاية بكل ردود الأفعال الجيدة سواء على مستوى المسلسل أو شخصية مراد التى أقدمها، وكل ذلك يؤكد على أن المسلسل كان «متشاف» بشكل كبير فى رمضان، والجمهور متشوق للأحداث وكان يتساءل هل سيفوز مراد بغالية أم ستعود لطليقها عبدالله «شريف منير».

> الإعجاب بشخصيتك بدأ مع اهتمامك بمشاركة جمهورك لصور رومانسية مع زوجتك.. فهل معنى ذلك أن شخصية مراد تشبهك فى الحقيقة؟

ــ بالفعل، مراد يشبهنى بنسبة كبيرة ولكن ليس 100%، فنحن مشتركان فى الجانب الرومانسى والغيرة لكنى لست غنيا جدا مثله، وعندما كان يخبرها بأنه لن يعود إليها يرجع فى كلامه ويعود إليها مرة ثانية، أنا غير ذلك عندما أتخذ قرارا يصعب الرجوع فيه مهما حدث.

> وماذا عن كواليس العمل للمرة الأولى مع ياسمين عبدالعزيز؟

ــ ياسمين شخصية جميلة ومن أول مشهد جمعتنا كيميا كبيرة فى العمل، وأصبحنا أصدقاء وأخوات، وكذلك النجم الكبير شريف منير سعدت بالعمل معهم وأتمنى تكرار التجربة.

> قدمت البطولة المطلقة فى السينما والتلفزيون.. فأيهما تفضل البطولة المطلقة أم الجماعية؟

ــ فى الحقيقة، أنا ضد مصطلح البطولة المطلقة، حتى الأفلام التى قمت بكتابتها كان كل فنان له دور مهم فى الأحداث، فهو فى النهاية مجهود وبطولة جماعية، كل فنان له دور مؤثر وخط درامى، وأى عمل مكتوب بشكل جيد يتوافر فيه ذلك.

> أنت مؤلف أيضا.. من وجهة نظرك ما الذى يميز كتابة عمرو محمود ياسين خاصة بعد نجاحه فى تقديم هذه النوعية من الأعمال؟

ــ سعدت كثيرا بالعمل مع عمرو محمود ياسين، وهو مؤلف فاهم جدا، وحدث تفاهم كبير بيننا، والنقاش بيننا كان دائما مثمرا، وهو من المؤلفين الذين أحترمهم ولديه وجهة نظر ورؤية كاملة للعمل، واهتم بالعمل من أول حرف لآخر حرف وبذل فيه مجهودا رهيبا وهو من الأسباب المهمة للنجاح الذى حققه المسلسل.

> قدمت أدوارا متنوعة بين الكوميدى والرومانسى وغيرها، فأيهما تفضل؟

ــ كل هذه الأدوار أحبها جدا، وسعيد بما قدمته ولا أفضل نوعية معينة عن الأخرى، وما يهمنى هو العمل مكتوب إزاى، ومن وجهة نظرى الممثل عليه أن يقدم كل الأدوار قدر استطاعته.

> كيف كانت أجواء التصوير فى ظل أزمة كورونا؟

ــ بالتأكيد كنا نصور فى ظروف صعبة للغاية، وبها مخاطرة كبيرة، لكن اتخذنا جميع الإجراءات الوقائية فى اللوكيشن، من ارتداء فريق العمل للكمامات، واستخدام الكحول والمطهرات، حتى يمر الأمر بسلام.

> وما تقييمك للموسم الرمضانى هذا العام؟

ــ موسم قوى جدا من جميع الجوانب، وهناك أعمال متنوعة وناجحة منها الاختيار، خيانة عهد، النهاية، وغيرها.

> وماذا عن مسلسلك الجديد «ملاك».. وإلى أين وصلت التحضيرات له؟

ــ أقدم خلاله شخصية «طبيب»، وسعيد بالتعاون مع المخرج إبراهيم فخر، والمؤلف حسان الدهشان، ويضم عددا كبيرا من النجوم، وينتمى لنوعية أعمال الأكشن والغموض والرومانسية فى 30 حلقة، وصورنا عدة أيام منه، ونستكمله خلال الفترة القادمة.

> وماذا عن تفاصيل فيلمك الجديد «ديدو»؟

ــ الفيلم تدور أحداثه فى إطار المغامرات، لايت كوميدى، يستهدف الأطفال والكبار على حد سواء، فريق العمل بذل مجهودا كبيرا فى الفيلم من كل النواحى سواء فى التمثيل والإخراج والإنتاج، 85 % منه أعمال جرافيك وتقنيات بصرية بتكلفة إنتاجية عالية جدا، إخراج عمرو صلاح، وتحمست لكتابة الفيلم وفكرته التى لم تقدم من قبل فى مصر، وكذلك المنتج أحمد محمد السبكى، وتشبه فيلم (Honey، I Shrunk the Kids) والذى يحمل نفس روح العمل مع اختلاف الأحداث والفكرة.

أقدم خلاله شخصية «ديدو»، يتحول مع عدد من أبطال الفيلم لعقلة الإصبع ومن هنا تبدأ المفارقات الكوميدية، ويضم عددا من نجوم الكوميديا هم بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، وسعيد بمشاركة الثلاثى فهمى وشيكو وهشام ماجد معى فى الفيلم كضيوف شرف، والذين أضافوا لروح الفيلم بشكل كبير.

> لماذا تأجل عرضه.. وهل أزعجك ذلك؟

ــ الفيلم تأجل بسبب عدم انتهاء أعمال الجرافيك الخاصة به، وسيعرض بعد انتهاء أزمة كورونا الحالية وعودة السينمات مرة أخرى، ولم يزعجنى التأجيل لأن لكل شىء وقته المناسب.

> وهل تخشى مقارنة الفيلم مع «كينج سايز» لمحمد هنيدى والذى يتناول أيضا فكرة عقلة الأصبع؟

ــ إطلاقا، شرف كبير إن أستاذ هنيدى هيقدم نفس فكرة عقلة الإصبع فى فيلمه الجديد والذى سيكون بالتأكيد مختلف تماما عن فكرة فيلمى وأنا واحد من جمهوره الذى ينتظر الفيلم.

> وإلى أين وصلت التحضيرات لفيلمك الجديد «جارة القمر»؟

ــ قمنا بتصوير عدة أيام من الفيلم، ونستكمل التصوير بقريبا وهو من إنتاج أحمد السبكى، وتأليف محمود زهران، وإخراج هادى الباجورى.

> وما تعليقك على اعتذار شقيقك أحمد فهمى عن عدم نجاح مسلسل «رجالة البيت»، بعد الهجوم الذى تعرض له؟

ــ الهجوم العنيف الذى تعرض له أحمد فهمى أو المسلسل بشكل عام، ليس مفهوما بالنسبة لى، وفوجئت باعتذار أحمد، وأنا ضد ما فعله لأنه لم يخطئ، وبذل مجهودا فى العمل وفى النهاية التوفيق من الله، خاصة إن العمل ليس سيئا إلى هذا الحد، ولكنه فقط لم يكن بالشكل المنتظر من الثنائى أحمد فهمى وأكرم حسنى، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققاه فى أعمالهم السابقة وهو ما جعل الناس تنتظر منهما أكثر من ذلك.

> وكيف دعمت شقيقك بعد هذا الموقف؟

ــ تحدثت معه وقلت له إن عدم النجاح ليس آخر الدنيا، وهناك نجوم كبار قدموا أعمالا لم تلق النجاح المطلوب، خاصة إنه لديه رصيد كبير من الأعمال الناجحة التى يحبها الجمهور الذى مازال ينتظر منه الكثير.

> وهل فكرتا فى تقديم عمل سويا؟

ــ بالفعل الفكرة مطروحة، لكننا ننتظر الوقت المناسب، ونبحث عن فكرة جيدة ومختلفة لتقديمها، سواء كانت من تأليفى أو من تأليفه.