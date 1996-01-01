الإدارية العليا تخصم أجر 10 أيام من مُدرسة بالمنوفية بسبب الدروس الخصوصية

قضت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، بمجازاة المُدرسة (أ.م.م) بإحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمحافظة المنوفية بخصم أجر 10 أيام من راتبها لإعطائها دروسا خصوصية في مادة اللغة الانجليزية لطلاب الإعدادية.

صدر الحكم برئاسة المستشار برئاسة عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن المُعلمة المُدانة خرجت على الواجب الوظيفى أعطت دروسا خصوصية خارج مقر عملها وفق ما جاء بالتحقيقات بأقوال تلاميذ فصل (2/2) وبشهادة خمسة تلاميذ أخرين بالصف الثانى الإعدادي، حيث شهدوا بأنها تعطى لهم درساً خصوصياً بمادة اللغة الإنجليزية بشارع الأزرق أيام الأحد والثلاثاء والخميس الرابعة عصراً.

كما استندت المحكمة إلى شهد به طلاب فصل (1/2) بأن المدرسة الذكورة تعطى له درساً خصوصياً بمادة اللغة الأنجليزية بأيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة السادسة مساءً، ومن ثم تكون مخالفة قيام المطعون ضدها بإعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة ثابتة ثبوتا يقينيا فى حقها , ومن ثم يتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها .

ونوهت المحكمة إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية تقتضي إعادة النظر فى وضع اَلية جديدة فى محتويات المناهج الدراسية، بما يتناسب مع متطلبات الحياة العملية وتزويد البيئة المدرسية بوسائل الجذب للطلاب بما يحقق لهم الاكتفاء بما يدرس داخل الحصة الدراسية وتوعية أولياء الأمور بأن غاية التعليم ليس فقط الحصول على أعلى الدرجات بقدر تكوين شخصية الطالب بالقدر الكافى من المهارات والقدرة على مواجهة المستجدات وهو دور فاعل للإعلام، فضلا عن إعادة النظر للحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بما يجعل المعلم يكرس كل جهده داخل الحصة الدراسية بالمدرسة.