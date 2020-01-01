ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أمريكا بنسبة 2%

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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2% مقارنة بذات التوقيت أمس لتصل إلى 65ر3 مليون حالة اعتبارا من صباح اليوم، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتتوافق الزيادة في الحالات على مستوى البلاد مع متوسط الزيادة اليومية بنسبة 2 % الذي تم تسجيله خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من الحالات المؤكدة بإجمالي 405551 حالة، بزيادة 2ر0% عن نفس الوقت من أمس الجمعة.

وشهدت ولاية مونتانا زيادة الحالات بنسبة 1ر6% مقارنة بنفس التوقيت من أمس الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2366 حالة.

وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات المسجلة في الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 163 حالة وفاة هناك.