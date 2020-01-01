اليمن يسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1581 في البلاد.

وأشارت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إلى تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 443.

ولفتت اللجنة إلى تسجيل ست حالات تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 701.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 600 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 14 مليون إصابة.