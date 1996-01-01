حرب المخدرات تشتد في المكسيك رغم سجن إل تشابو وتفشي كورونا

بعد صدور حكم بالسجن مدى الحياة عليه في الولايات المتحدة ، يقضى خواكين جوزمان لويرا المعروف باسم إل تشابو ، امبراطور المخدرات الأشهر في المكسيك ، أيامه في زنزانة مساحتها ثلاثة امتار ونصف في مترين.

يذكر أن المكسيك قد سلمت ال تشابو للولايات المتحدة في عام 2016.

ويقبع الزعيم السابق لمجموعة من عصابات المخدرات، يطلق عليها كارتل سينالوا، الآن في سجن شديد الحراسة في ولاية كولورادو الواقعة غربي الولايات المتحدة.

ربما تكون فترة ممارساته الإرهابية قد ولت، لكن حرب المخدرات في المكسيك تشتد ويصل عدد الوفيات إلى مستويات الوفيات الناتجة عن الأمراض الوبائية.

وقد شهدت تلك الفترة تقُطيع جثث إربا إربا، وإطلاق النار على قاض وزوجته في منزلهما، والقيام بمحاولة لمهاجمة رئيس للشرطة، وارتكبت مذبحة في مستشفى أسفرت عن 27 قتيلا، كل ذلك وقع في غضون شهر واحد.

وبحسب إحصاءات رسمية، يُقتل قرابة 100 شخص يوميا. ولم يتغير هذا الرقم، حتى وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

وفي احدى ليالي شهر يونيو 2020، توجهت حوالي 20 من سيارات الشحن الصغيرة (فان) تقل مسلحين إلى مدينة كابوركا، في ولاية سونورا الصحراوية، والتي تبعد 150 كيلومترا جنوب حدود الولايات المتحدة. وأضرم أشخاص ملثمون النار في منازل وسيارات ومحطة بنزين وشاحنات، وتحولت المدينة إلى منطقة حرب ، وموقع مواجهة بين العصابات المتنافسة في كارتل سينالوا.

وقالت امرأة كانت هناك: "لقد كانت ليلة مروعة"، وأضافت: "هرعنا إلى غرفتنا الخلفية ووضعنا سجادة تحت السرير وقضينا ليلتنا نائمين عليها خوفا مما قد يحدث."

وظهرت عشر جثث على جانب أحد الطرق في وقت لاحق، وكلها بها جروح جراء تعرضها لطلقات نارية.

وتسبب ثلاثة من أبناء إل تشابو، وهم إيفان أرشيفالدو وجيسوس ألفريدو وأوفيديو، المعروفين باسم "تشابيتوس"، في حرج للسلطات المكسيكية في عام 2019 بعد نشر الخوف والموت في كولياكان ، عاصمة إقليم سينالوا.

وتمكن الجيش من القبض على أوفيديو، لكن شقيقيه أطلقا سراحه في موجة من العنف. وتغلب مسلحو كارتل سينالوا على السلطات التي تم إرغامها على الانسحاب.

وبدأ كارتل جديد اسمه خاليسكو نويفا جينيراسيون ـ بسرعة في كسب القوة والنفوذ، وهذا الكارتل كان مرتبطا في السابق بكارتل سينالوا بزعامة إل شابو ولكنه الآن منافس.

وزعيم كارتل خاليسكو نويفا جينيراسيون هو نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس والمعروف على نطاق واسع باسم المينشو. وتعرض الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار نظير تقديم أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى القبض عليه.

وبسطت مجموعته، المنتشرة في أكثر من 20 ولاية من ولايات المكسيك البالغ عددها 32 ولاية، نفوذها من خلال قيامها باستخدام أسلحة الحروب.

ومنذ خمس سنوات، استخدمت المجموعة قذيفة صاروخية لإسقاط طائرة مروحية عسكرية، مما أودى بحياة تسعة أشخاص.

وبعد مرور ساعات على الحادث، كان عمر جارسيا هارفوش، مدير شرطة مكسيكو سيتي والذي أصيب بطلق نار، يرقد على سريره في المستشفى وكتب تغريدة على موقع تويتر قال فيها إن الهجوم ارتكبته كارتل خاليسكو جينيرسون.

وفي تقريرها السنوي لعام 2019 ، قالت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية عن العصابات الإجرامية في المكسيك: "ليس هناك أي مجموعات أخرى حاليا في وضعية تمكنها من تحديهم".

ويعد تهريب الفنتانيل، وهو مادة أفيونية مخلقة أقوى 50 مرة من الهيروين، تجارة رائجة بشكل خاص الآن.

ولكن الاتجار بالمخدرات ليس المصدر الوحيد للدخل للمجموعات الإجرامية البالغ عددها 200، بحسب تقرير اصدرته مجموعة الأزمات الدولية في المكسيك. وتركز كارتل سانتا روزا دي ليما على سرقة الوقود بينما يقوم (كارتل الخليج) في شمال شرقي البلاد على سبيل المثال باختطاف المهاجرين إلى جانب أنشطة أخرى.

وقالت مجموعة الازمات الدولية في تقريرها "بشكل عام ، أصبحت المنظمات الإجرامية المكسيكية أصغر وأصغر واقتصرت انشطتها على مواقع أكثر تحديدا من أي وقت مضى. وهي تتصارع على قطاعات متواضعة من الاقتصاد، مثل إنتاج وتوزيع التبغ وثمرات الأفوكادو واكباد خنازير البحر)، وهى من أطايب الطعام في المطبخ الصيني".

ومازالت التقاليد التي أرساها إل تشابو، موجودة في عنف الكارتل الذي يتزعمه وفي عبادة الشخصية المحيطة به.

وتدير ابنته أليخاندرينا علامة تجارية تحمل اسمه، وإلى جانب زجاجات البيرة والبلوزات، تقوم حاليا أيضا بصنع أقنعة مطبوع عليها صورته، وسط تفشي وباء فيروس كورونا.

وفي سياق نظرته لمستقبل تجارة المخدرات، قال إل شابو في مقابلة مع مجلة رولنج ستون في عام 2016، "في اليوم الذي لن أكون موجودا فيه، هذه التجارة لن تتراجع بأي طريقة على الإطلاق".