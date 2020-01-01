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قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن قمة إفريقية مصغرة للتداول حول سد النهضة الإثيوبى ستنعقد يوم الثلاثاء 21 يوليو.

وقال وزير الرى والموارد المائية السودانى ياسر عباس، فى تغريدة على «تويتر»، إن السودان تلقى دعوة من جنوب إفريقيا، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، للمشاركة فى قمة مصغرة بشأن سد النهضة يوم 21 يوليو.

وأضاف عباس «نتطلع للمشاركة فى القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد».

وكانت المباحاثات التى جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الإفريقى وحضور مراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكيين قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر فى مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت الخارجية السودانية، فى تصريحات سابقة أن الخارجية الإثيوبية أبلغتها بعدم صحة خبر شروع إثيوبيا فى ملء سد النهضة ونفت التصريحات المنسوبة لوزير الرى الإثيوبى، سيليشى بيكيلى، وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى فى هذا الشأن قبل أن يعود الوزير وينفى هذه التصريحات.