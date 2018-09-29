الجمارك: نستهدف الانتهاء من تغطية 85% من المنافذ الجمركية بأجهزة «X-Ray» بنهاية العام الجاري

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، انه تم تغطية الموانئ بـ87 جهاز فحص حديث «إكس راى»، الذى يُعد بمثابة بوابة لفحص الشاحنات والحقائب الصغيرة.

وأوضح غتورى في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، أنه من المستهدف بنهاية العام الحالي تغطية 85% من منافذ مصر بأجهزة «إكس راى»؛ وذلك لضمان عدم الاضرار بالأمن القومى أو الصحة العامة، ولتسريع وقت الفحص والتفتيش، إضافة إلى تفعيل نظام «الإفراج بنظام إدارة المخاطر».

وعقدت مصلحة الجمارك اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة مع السودان بالقاهرة بحضور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ونظيره السوداني الفريق بشير الطاهر، وتم استعراض اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها.

وأشار الجانب السوداني إلى حرصه على تسهيل إجراءات عبور الشاحنات المصرية، وتقليل زمن الانتظار بالموانئ السودانية.