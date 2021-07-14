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روسيا: طالبان تعد جزءا من الحوار الأفغاني- الأفغاني

المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 6:58 م | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 6:58 م

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن اتصالات موسكو مع حركة طالبان تعني تحويل قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الحوار الأفغاني-الأفغاني إلى واقع.

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أنه كون حركة "طالبان" منظمة محظورة في روسيا وتمسك موسكو بمحاربة الإرهاب ورفضها أي أنشطة إرهابية، بما فيها أنشطة حركة طالبان، إلا أن للحركة المذكورة صفة واحدة مهمة وهي أن "طالبان" تعد جزءا من الحوار الأفغاني-الأفغاني، الذي دعا مجلس الأمن الدولي، في العام الماضي، جميع بلدان العالم إلى تشجيعه.

وتابعت: "نقوم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، لقد دعمناه كدولة وها نحن نترجمها إلى ممارسة عملية".

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