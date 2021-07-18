السمسمية ودقة زار وفرح أقصري ضمن فعاليات صيف إسكندرية

قدمت فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متميزة من العروض الفنية بفرع ثقافة إسكندرية، وذلك ضمن فعاليات "صيف إسكندرية" التي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي؛ بهدف تقديم جرعة فنية مكثفة للجماهير، وتعريفهم بما تقدمه الهيئة من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية، وشارك فيها فرق الأقصر، والمنصورة والإسماعيلية للفنون الشعبية.

وعلى ألحان السمسمية، قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان عمرو عجمي باقة من التابلوهات الاستعراضية المعبرة عن البيئة بمنطقة القناة ومنها "الصيادين، وجاني الجميل، وبتغني لمين، وجتالة، والضمة الإسماعيلاوي" بمصاحبة ألحان الفنان ماهر كمال.

وبمسرح قصر ثقافة الأنفوشي، قدمت فرقة المنصورة للفنون الشعبية عدد من التابلوهات بقيادة د. أيمن علي، منها: "نوارة، وأفراح بلدنا، وميدلي إسكندراني، وعرب البراري، وضحكة قلب، وعن الهوى، والبدوي، وأغلى اسم في الوجود، ورقصة التنورة، ودقة زار بدعة"، الذي تفاعل معه الحضور.

أما فرقة الأقصر للفنون الشعبية، فقدمت عدد من الاستعراضات المستوحاة من البيئة الصعيدي على مسرح قصر ثقافة الشاطبي منها "الصعيدي، والفلاحي، والنوبي، والفرح الأقصري، وتابلوه اتفرج عالحلاوة، وفي حب مصر"، إلى جانب عدد من الأغاني من التراث الصعيدي للفنان ياسر فتحي وموال "مصر يا أم أحلى عروسة"، وذلك بقيادة المدرب أحمد عبد الرازق.

وتستمر فعاليات "صيف إسكندرية" حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، وذلك في اطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، على تحقيق التنوع الثقافي وتعريف الجماهير بالفنون والثقافات المختلفة.