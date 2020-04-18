 ألمانيا ..ميركل تزور المناطق المنكوبة بالفيضانات مع ارتفاع عدد الوفيات إلى اكثر من 150 - بوابة الشروق
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ألمانيا ..ميركل تزور المناطق المنكوبة بالفيضانات مع ارتفاع عدد الوفيات إلى اكثر من 150

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
د ب أ
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 9:05 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 9:05 ص

 من المقرر أن تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المناطق المتضررة من الفيضانات بولاية راينلاند-بفالتس اليوم الأحد، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات المدمرة بغربي البلاد .

وقالت الشرطة صباح اليوم الأحد إن حصيلة الوفيات في راينلاند-بفالتس ارتفع إلى 110 ما يجعل العدد الاجمالي للوفيات في جميع انحاء البلاد يتجاوز 150 شخصا من بينهم 45 تأكد وفاتهم في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.

وأكدت الشرطة أيضا إصابة 670 شخصا بمقاطعة آرفايلر، التي تعتبر مركز الأزمة في راينلاند-بفالتس، محذرة من أن اعداد الضحايا مرشحة للزيادة.

ولا تزال الكهرباء وخطوط الهاتف معطلة في العديد من المناطق المحيطة.

وأعلنت حالة الطوارئ الكارثية مساء السبت في منطقة بيرتشسجادنر لاند في بافاريا العليا بألمانيا بسبب الفيضانات مع وفاة شخصين في المنطقة.

وقالت ألكسندرا روتينبوتشنر المتحدثة باسم مكتب مقاطعة بيرتشسجادنر لاند أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حالتي الوفاة كانتا نتيجة الفيضانات ام لا.

وتعتزم ميركل زيارة بلدية إيفل في شولد ، التي تضررت بشكل كبير، للإطلاع على الوضع. ومن المقرر بعد ذلك أن تصدر بيانا صحفيا في آدناو- جنبًا إلى جنب مع رئيس حكومة الولاية مالو درير ووزراء راينلاند-بفالتس الآخرين.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد زار بالفعل يوم السبت المنطقة المنكوبة في شمال الراين-ويستفاليا على نهر إرفت ودعا إلى التضامن والتبرعات للضحايا.

وأعلن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر عن أنه سيزور ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وراينلاند-بفالتس يوم غد الاثنين.


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