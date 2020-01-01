قدم رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي يوم السبت نظاما أساسيا لحركة خمس نجوم من أجل إعادة إحياء الحزب الشعبوي بعد أسابيع من التأجيل.

وقال كونتي، المحامي البالغ من العمر 56 عامًا، في فيديو نُشر عبر فيسبوك مساء السبت: "ستجدون في النظام الأساسي ما أعتبره أسسا لإحياء عملنا المشترك".

وكانت حركة خمس نجوم بلا قائد لأكثر من عام. ويعتبر كونتي، الذي قاد تحالفا من يسار الوسط كمستقل حتى انهيار التحالف في يناير الماضي، هو الزعيم المستقبلي المحتمل للحزب.

وقال كونتي إن النظام الأساسي سيشهد دورا مركزيا أكثر للأعضاء. كما قام بتغيير الاهتمامات الخمسة لحركة "خمس نجوم" ، إلى: السلع المشتركة، والبيئة، والعدالة الاجتماعية، والابتكار التكنولوجي، والاقتصاد الاجتماعي البيئي.

وكانت الاهتمات السابقة للحزب هي:الابقاء على مصادر المياه في إيطاليا متاحة للشعب، والنقل، والتنمية، والاتصالات، والبيئة.

وبداية من الثاني من آب /أغسطس المقبل سيصوت أعضاء أكبر حزب برلماني على النظام الأساسي للحزب عبر منصة جديدة على الإنترنت أطلق عليها اسم "سكاي فوت".

ومنذ استقالة لويجي دي مايو، الذي يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الحالية برئاسة ماريو دراجي، من رئاسة حركة خمس نجوم في كانون ثان/يناير 2020 فإن الحزب كان يبحث عن قيادة جديدة .