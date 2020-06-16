لفت فيلم جدران أنظار العديد من الجماهير، وسط الأفلام السينمائية الجديدة المعروضة في السينمات، ومن هنا بدأ الكثير يتساءل عن قصة فيلم جدران وأبطاله.

وكان البرومو الرسمي للفيلم وإعلانته المختلفة التي اقتحمت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قد نالت إعجاب وإثارة العديد من الجماهير الذين باتوا متلهفين لمعرفة قصة الفيلم والمزيد من المعلومات حوله.

فيلم جدران يتصدر تويتر

ويعرض فيلم جدران الآن على منصة Watch it، ليخطف الأضواء مع أول أيام طرحه، وخاصة كونه من الألوان السينمائية التي تجذب الجمهور نحوها.

ويشارك عدد كبير من نجوم الفن في بطولة فيلم جدران، والذي يعد من أفلام الرعب الجديدة الموجودة على ساحة السينمائية.

أبطال فيلم جدران

وضمت قائمة أبطال فيلم جدران العديد من الوجوه الجديدة، وعمالقة السينما والدراما المصرية، وهو ما جعله ضمن أبرز الأعمال المطروحة حاليًا، وأبطاله هم:

درة

حنان سليمان

نيقولا معوض

هند عبد الحليم

فراس سعيد

أحمد بدير

تأليف هيثم مصطفى الدهان، أحمد مجدي الدهان.

إخراج محمد بركة

قصة فيلم جدران

تتمحور قصة فيلم جدران في إطار الرعب العربي، حيث تجسد الفنانة درة شخصية الفتاة التي تدعى ليلى، وتضطر إلى الانتقال لمنزل قديم للعثور على المستندات التي تثبت ملكيته لوالدتها.

وتواجه درة في تلك المغامرة العديد من المشاكل والمخاطر التي لم تكن تتوقعها، وتكتشف حقائق صادمة عن هذا المنزل، للتنوع أجواء السرد بين الإثارة والمشاهد المخيفة التي يفضلها الجمهور.

الجدير بالذكر، أن فيلم جدران لم يتم عرضه في دور العرض السينمائية إلا أنه من الأعمال التي استطاعت أن تتصدر التريند بقصته التي خطفت الأنظار، على الرغم من وجود العديد من الأعمال السينمائية المميزة.