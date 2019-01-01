نقل الباعة الجائلين بالمنطقة الطبية والمعاذير لسوق السلام بمطروح

قال رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح إنه سيتم نقل الباعة الجائلين من جوار مديرية الشئون الصحية (المنطقة الطبية) وسوق المعاذير بمدينة مرسى مطروح إلى موقع سوق السلام الجديد الذى تم تجهيزه أمام موقف سيارات الضبعة نهاية الأسبوع الجارى.



وأوضح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح رضا جاب الله فى بيان صادر عن المحافظة اليوم، أنه سيتم التنبيه على جميع الباعة الجائلين بالالتزام بالذهاب إلى موقع سوق السلام الجديد قبل الموعد مع اتخاذ الإجراءات الحاسمة بالتعاون مع شرطة المرافق فى إزالة كافة الإشغالات تنفيذا لتوجيهات المحافظ بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الشوارع والحفاظ على الشكل الحضارى لمدينة مرسى مطروح والتشديد على منع عودة أى عشوائيات بشوارع المدينة.

وأكد أن ذلك يأتى فى إطار حملات إزالة الإشغالات من وسط مدينة مرسى مطروح، ضمن خطة تحويلها لمدينة سياحية صديقة للبيئة، خالية من التلوث.