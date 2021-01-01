أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن معارضتها الشديدة لقيام الولايات المتحدة ببيع أسلحة لتايوان، وحثتها على إلغاء خطة مبيعات الأسلحة، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين.

ووفق وكالة أنباء شينخوا الصينية فإن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ما يصل قيمته إلى 108 ملايين دولار أمريكي من الدعم الفني العسكري لـ"مكتب تمثيل تايبيه الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة".

وردًا على ذلك، قال وانج إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ولا سيما بيان 17 أغسطس، وتقوض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتضر بشدة بالعلاقات الصينية-الأمريكية وبالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وأضاف أن "الصين تعرب عن بالغ معارضتها وإدانتها لذلك الأمر، وقدمت احتجاجات رسمية للجانب الأمريكي"، مشيرًا إلى أن الصين تحث الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ صين واحدة وبالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وإلغاء خطة بيع الأسلحة لتايوان، ووقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان والعلاقات العسكرية معها.

وأضاف أن "الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الأمنية".