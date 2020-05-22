أردوغان يصل إلى طهران لحضور القمة الثلاثية مع رئيسي وبوتين

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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم الاثنين، لحضور القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني ابراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن أردوغان والوفد المرافق له وصلا إلى مطار مهر آباد في طهران.

ومن المنتظر أن يجري الزعماء الثلاثة محادثاتهم في قصر سعد آباد غدا الثلاثاء، وذكرت التصريحات الرسمية أن القضية الرئيسية ستكون الوضع في سوريا، ويتوقع مراقبون أن يبحث المجتمعون أيضا الحرب الروسية على أوكرانيا.

كانت الدول الثلاث أجرت مفاوضات في فترة ماضية حول مستقبل سوريا .

وهذه القمة هى السابعة لرؤساء جمهوريات الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة استانا.

يذكر أن القمة الأولى للدول الثلاث عقدت بمنتجع سوتشي الروسي في عام 2017 وذلك عقب المفاوضات التي جرت في مدينة استانا بكازاخستان، بين ممثلي أطراف النزاع السوري لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.