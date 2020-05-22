نيوزويك: بايدن يواجه العزل حال خسارة حزبه الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي

رأت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أنه في حال خسر الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على المجلسين، في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر فربما يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن العزل، بعد ما أشار العديد من النواب الجمهوريين إلى أن الأغلبية الجمهورية في كلا المجلسين ستتحرك وقتها في هذا الاتجاه.



وأشارت المجلة إلى أن استطلاع الرأي الذي أجرته جامعة ماساتشوستس أمهيرست، الذي نُشر في شهر مايو الماضي، وجد أن 68 % من الجمهوريين، و66 % من المحافظين يريدون عزل بايدن في حال سيطر الجمهوريون على مجلس النواب، بينما اعتقد 53 % من الجمهوريين أن مجلس النواب الذي تهيمن عليه أغلبية جمهورية "سيقوم فعليا بعزله".



لكن التقرير أوضح أن تمرير مواد العزل "بأغلبية بسيطة" ممكنة في مجلس النواب، إلا أن عزل الرئيس لا يتم إلا "بأغلبية الثلثين" في مجلس الشيوخ، وهو ما لم يحدث مطلقا، ولا يتوقع أن يفوز الجمهوريون بالعدد اللازم من المقاعد في 2023.



وبحسب المجلة، فقد أشار الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب إلى رغبتهم في فتح تحقيقات بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك ما يتعلق بهانتر، نجل بايدن، وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، والتي يمكن أن تشكل أساساً للمساءلة".



ربما يكون عزل بايدن أمراً مغرياً لبعض الجمهوريين لكنه قد يكبدهم أيضاً ثمناً سياسياً فادحاً. فيرى توماس جيفت، المدير المؤسس لمركز السياسة الأميركية، في كلية لندن أنه "في حال استعاد الحزب سيطرته على غرفتي الكونجرس، فإن عزل بايدن دون دون أسباب مقنعة سيدفع الناخبين للاعتقاد بأن هذا الإجراء مجرد سوء استخدام فاضح للسلطة الرقابية، ومحاولة فجة للانتقام من محاولتي عزل ترمب، وفي نهاية المطاف إلهاء العقول وتشتيت الانتباه".



وخلص التقرير إلى أن محاولة عزل بايدن ستشكل صعوبة على الجمهوريين على الصعيد السياسي، ومن ثم، فإن المعتدلين في الحزب قد يتحركون لمنعها.



في هذا الإطار قال بول كويرك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، لـ"نيوزويك"، إن الجمهوريين "سيفتحون بالتأكيد العديد من التحقيقات" في حال استعادوا الأغلبية. لكن الجناح الأكثر اعتدالاً من الجمهوريين في الكونجرس، وبخاصة قادة الحزب، سيمنعون أي محاولة للمساءلة، ما لم تظهر بالفعل مزاعم موثوقة بشأن ارتكاب جرائم تستوجب العزل".