إيطاليا تتفق مع الجزائر على تزويدها بكميات إضافية من الغاز

اتفقت إيطاليا مع الجزائر على تزويدها بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تسعى فيه روما لتنويع مصادرها من أجل توفير البدائل للغاز الروسي.

وقررت إيطاليا الاستغناء عن الغاز الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وكانت روما تحصل في السابق على 29 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في الجزائر عقب اجتماع وزاري مشترك من البلدين: "في السنوات الأخيرة، أصبحت الجزائر مورد الغاز الرئيسي لبلادنا".

وتعهدت الجزائر بتوفير أربعة مليارات متر مكعب إضافي من الغاز إلى إيطاليا، علاوة على الكمية التي اتفقت بالفعل على توريدها سنويا وتبلغ 21 مليار متر مكعب.

وتورد الجزائر الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب ترانسميد الذي يمر عبر البحر المتوسط إلى جزيرة صقلية. وابرمت روما أيضا صفقات شراء غاز من قطر وأذربيجان ودول أخرى.

ووصل ماريو دراجي، اليوم الاثنين، إلى الجزائر، في زيارة تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال الغاز.

وهذه الزيارة هي الثانية هذا العام لدراجي إلى الجزائر، التي زارها في 11 أبريل الماضي، وتوصل حينها إلى اتفاق مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيادة واردات الغاز إلى بلاده.