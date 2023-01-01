الكرملين: روسيا مستعدة لتوفير الحبوب مجانا للدول المحتاجة

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين، إن موسكو تواصل الاستعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب الروسية مجانا، بديلا عن الحبوب الأوكرانية، بعد الخروج من مبادرة حبوب البحر الأسود.

وأضاف بيسكوف: "بالتأكيد. روسيا تتمسك بموقفها في هذا الصدد"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف إن مسألة توفير الحبوب من روسيا لأفريقيا ستناقش خلال القمة الروسية الأفريقية المقررة نهاية يوليو الجاري.

وأضاف بيسكوف: "نحن على تواصل بشركائنا الأفارقة، وسيستمر التواصل خلال قمة سان بطرسبرج."

وأردف: "ستتاح الفرصة لمناقشة كل هذه المشاكل"، خلال القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرج.