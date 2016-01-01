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قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تخوض نقاشا مجتمعيا ساخنا لكن ديمقراطيتها قوية ومتينة.

جاء ذلك أثناء وجوده بجوار الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، بحسب وكالة "رويترز".

ويزور هرتسوج واشنطن في وقت يستعد فيه المشرعون الإسرائيليون، بدعم من الائتلاف اليميني المتشدد الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإقرار مشاريع قوانين تتعلق بتعديلات قضائية محل خلاف، وهي التعديلات التي أثارت احتجاجات كبيرة.

وخرج آلاف الإسرائيليين مجددا فى مظاهرات وأغلقوا الطرق منذ ساعات الصباح الأولى، احتجاجا على مشروع قانون تعديل النظام القضائى.

وتضمنت الاحتجاجات التجمع فى محطات القطارات، وفقا لموقع قناة «الحرة» الأمريكية.

وبعد توقف دام ثلاثة أشهر، مضى الائتلاف اليمينى الحاكم فى إسرائيل قدما فى جزء من خطته المثيرة للجدل للحد من سلطات القضاء، مما أعاد آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وأنهى الهدوء النسبى الذى استمر طوال الأشهر الماضية. ويسعى الائتلاف الحكومى لتمرير مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل انتهاء الدورة الحالية للكنيست نهاية الشهر الحالى.