ميدو: الأهلي أحسن فريق في مصر

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أشاد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، بالمستوى الذي قدمه الأهلي هذا الموسم وتتويجه بكل البطولات تحت قيادة المدرب المخضرم السويسري مارسيل كولر.

وقال ميدو خلال برنامج (الريمونتادا):" في البداية لا أتفق مع ما قاله أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك وفاركو، بكل تأكيد احنا بنسبة لينا من الطبيعي اهتمامنا بديربي الأهلي والزمالك احنا مش اسبان ولا إنجليز".

أضاف:" أعتقد أن أوسوريو كان منفعل من احدى الأسئلة لأنه في عادته شخصا هادئ ولكن يبدو عليه شعوره بالضغط".

أكمل:" الأهلي لا يفوز وحده بالبطولات الزمالك في الموسمين الماضيين حقق لقب الدوري، ولكن مفيش شك الأهلي أحسن فريق في مصر".

أتم:" الأهلي في الموسم الحالي حقق كل البطولات في إفريقيا ومحليًا الإدارة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة بالتعاقد مع مدرب جيد وابرام عدد من الصفقات أصبح الفريق لديه توازن وبدائل في كل خطوطه وعمق للمدرب في قوام الفريق بخلاف العقود ومرتبات اللاعبين أمور كثيرة تقودك في النهاية لتكون بطلا".