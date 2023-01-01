السلطات في أيسلندا تسمح مجددا باقتراب المتنزهين من فوهة بركانية

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سمحت السلطات في أيسلندا للمتنزهين، اليوم الثلاثاء، بالاقتراب من فوهة بركانية بالقرب من العاصمة ريكيافيك مرة أخرى بعد أن كانت أغلقت بشكل مؤقت المسار الخاص بالمشي لمسافات طويلة لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقبل إغلاق المسار، تبين أن المنتزهين اقتربوا، بشكل خطير، من الحمم المنصهرة لجبل ليتلي هروتور مباشرة.

وحذر المسؤولون من أن رحلة العودة للموقع تصل إلى مسافة 20 كيلومترا ويمكن أن تستغرق ما بين ست إلى ثماني ساعات.

وجاء في رسالة تحذير على موقع إلكتروني للسفر الآمن: "تأكد من أنك لائق بما فيه الكفاية قبل الانطلاق".

وبدأ ثوران البركان في أوائل الأسبوع الماضي قرب جبل ليتلي هروتور، في شبه جزيرة ريكيانيس ذات الكثافة السكانية المنخفضة، جنوب غرب ريكيافيك قرب المطار الدولي.

وكان هذا ثالث ثوران من نوعه خلال ثلاث سنوات.

وأعلنت السلطات حظر الاقتراب من الطريق إلى فوهة البركان يوم الخميس الماضي، نظراً لأن الدخان كان لا يزال كثيفا، وأصيب بعض الأشخاص.

كما حثت وكالة الدفاع المدني في أيسلندا المتنزهين على ضرورة توخي الحذر.