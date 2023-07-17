الجيش الأمريكي يعتزم تعزيز وجوده في منطقة الخليج

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الاثنين إن الجيش الأمريكي سيزيد من وجوده في منطقة الخليج.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج في واشنطن خلال إفادة صحفية إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بنشر مدمرة وطائرات مقاتلة من طراز (إف 35) و(إف 16) "ردا على عدد من الأحداث الأخيرة المقلقة في مضيق هرمز".

وأوضحت سينج أن الهدف هو "الدفاع عن المصالح الأمريكية وحماية حرية الملاحة في المنطقة". ولم يقدم البنتاجون مزيدا من التفاصيل.

واتهمت الولايات المتحدة البحرية الإيرانية بمحاولة الاستيلاء بشكل غير قانوني على ناقلتي نفط في مضيق هرمز وخليج عمان المجاور في وقت سابق من تموز/يوليو.

ووفقا لواشنطن، تم إطلاق النار على إحدى السفن. ونفت إيران ذلك.

وقالت سينج: "في ضوء هذا التهديد المستمر وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تزيد الوزارة من وجودنا وقدرتنا على مراقبة المضيق والمياه المحيطة به".

وفي الماضي، كانت هناك حوادث متكررة مع ناقلات في خليج عمان أو الخليج. ويعتبر مضيق هرمز، وهو مضيق يبلغ عرضه حوالي 55 كيلومترا بين إيران وعمان، على وجه الخصوص أحد أهم طرق الشحن لصادرات النفط العالمية.

ودعت وزارة الدفاع الأمريكية إيران إلى وقف "الأعمال المزعزعة للاستقرار" على الفور.