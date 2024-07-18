إعلام عبري: نتنياهو يتعهد لجنوده بعدم وقف الحرب حتى النصر

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعهد للجنود خلال جولته في رفح جنوب قطاع غزة بعدم وقف الحرب حتى تحقيق النصر، وأنه سيبلغ الأمريكيين بذلك.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن نتنياهو أنهى في وقت سابق اليوم جولة في مدينة رفح جنوبي القطاع، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، من اليوم الخميس، نقل مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، باراك رافيد، عن مسئول إسرائيلي – لم يسمه – قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري، اليوم الخميس، جلسة نقاشية مع وزير الدفاع وفريق التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى.

ووفقاً لمنشور كتبه رافيد عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أوضح المسئول الإسرائيلي أن النقاش يهدف لتأكيد الموقف الإسرائيلي الرسمي والمحدث فيما يتعلق بالمطالب الجديدة التي قدمها نتنياهو في خطاباته الأخيرة بشأن تنفيذ الاتفاق.

وأوضح المسئول، أنه إذا تمت الموافقة على الموقف الإسرائيلي المحدث، سيتم إرساله إلى الوسطاء.

ومطلع يوليو، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الشروط التي وضعها نتنياهو للصفقة المنتظرة مع حركة حماس.