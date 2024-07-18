أعلن وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق إيرادات خلال العام المالي 2023 - 2024 قدرها 8.25 مليار جنيه بزيادة 36% عن العام المالي 2022- 2023، الذي شهد تحقيق إيرادات قدرها 6.07 مليار جنيه، مضيفا بتحقيق فائضا عاما بمبلغ 5.42 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 - 2024 مقارنة بفائض العام السابق البالغ 4.08 مليار جنيه بزيادة قدرها 33%، فيما حققت موانئ المنطقة خلال العام المالي 2023 - 2024 أحجام تداول بلغت 36.5 مليون طن طاقة من البضائع العامة غير المحواة بزيادة 43.14% عن عام 2022-2023، الذي حققت خلاله 25.5 مليون طن طاقة، فضلًا عن تداول 5 ملايين و131 ألف حاوية مكافئة بموانئ المنطقة خلال العام المالي 2023 -2024 .

يأتي ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي الجديد 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين وحضور وزراء النقل والصناعة، التخطيط والتعاون الدولي، التجارة والاستثمار، الإسكان، ومحافظي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.

شهد الاجتماع مناقشة الموقفين المالي والترويجي للمنطقة خلال العام المالي الماضي 2023-2024 واعتماد المجلس مشروعات جديدة يجري العمل على تنفيذها بالمرحلة المقبلة بالمناطق الصناعية والموانئ، فيما أكد جمال الدين أن الجهود الترويجية أسفرت عن حصول 218 مشروعا على موافقات ما بين نهائية ومبدئية في المناطق الصناعية والمواني بإجمالي استثمارات 5.12 مليار دولار، وحصل 98 مشروعا على موافقات نهائية بإجمالي استثمارات نحو 2.23 مليار دولار، فيما حصل 120 مشروعا على موافقات مبدئية، باستثمارات نحو 2.89 مليار دولار.



وأوضح أن منطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية شهدت جهوداً ترويجية حثيثة خلال العام المالي 2023 - 2024 من خلال تحسين خواص التربة والمرافق؛ ما أدى إلى التعاقد بشكل فعلي على 6 مشروعات وحصول مشروعين على موافقات نهائية، بجانب 7 مشروعات أخرى جاري دراستها ليصل إجمالي المشروعات المزمع إنشائها بالقنطرة غرب حتى الآن 15 مشروعًا باستثمارات إجمالية متوقعة 1.33 مليار دولار على مساحة إجمالية قدرها 1.57 مليون متر.

وتابع جمال الدين أن المنطقة وقعت حتى الآن 15 اتفاقية إطارية مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، وفيما يتعلق بمشروع "مصر للهيدروجين الأخضر"، وقعت المنطقة إتفاقية ملزمة لتوريد كامل إنتاج المشروع في يونيو 2024، ما أدى إلى حسم المشروع لمزاد مؤسسة H2Global لدعم توريد 397 طنا من الأمونيا المتجددة إلى أوروبا بسعر ألف يورو للطن.

واعتمد مجلس الإدارة التوقيع بالأحرف الأولى لمدة 30 عامًا خلال الشهر الماضي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وبالتنسيق مع وزارة النقل، لعقود منح الالتزام لمحطة دحرجة "رورو" بحجم استثمار يبلغ 25 مليون دولار بما يسهم في تحسين اتصالية ميناء السخنة بنحو 26 دولة على مستوى العالم، ما سيكون له دور كبير في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها بجانب محطة ركاب وسفن سياحية بميناء السخنة باستثمارات 5.3 مليون دولار، ومن المخطط أن تكون مساحة محطة الركاب 45 ألف متر ورصيف بطول 385 مترا وغاطس 18 مترًا، على أن تستقبل المحطة 1.5 مليون سائح سنويًّا لتعزيز قطاع السفن السياحية في منطقة البحر الأحمر لما يقدمه المشروع من مرافق وخدمات عالمية المستوى للمسافرين عبر السفن السياحية.

كما اعتمد المجلس عقد الانتفاع بالأرض الذي وقعته اقتصادية قناة السويس في مايو الماضي مع شركة "إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة لإنشاء مصنع الشركة التركية على مساحة 65 ألف متر بمنطقة القنطرة غرب الصناعية وتبلغ استثمارات المصنع 40 مليون دولار ويتيح نحو 3 آلاف فرصة عمل وتخطط اقتصادية قناة السويس لتحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز إقليمي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، نظرا للميزات التنافسية التي تتوافر بها من العمالة الفنية المدربة والتكامل مع موانئ المنطقة الذي يحقق قرب مناطق الإنتاج من منافذ الاستيراد والتصدير ويتيح النفاذية الكاملة للأسواق العالمية.

ووافق مجلس الإدارة على مشروع شركة ليوماكس لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات الزراعية بإجمالي استثمارات 25 مليون جنيه على مساحة 7500 متر مربع بهدف إنتاج 1000 جرار سنويًا تماشيًا مع خطة الدولة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية، كما وافق المجلس على مشروع شركة بيرل بولي يوريثان نورث أفريكا المتخصصة في صناعة مادة البولي يوريثان ومشتقاتها، التي تستخدم بشكل أساسي في العديد من القطاعات الصناعية مثل صناعة السيارات والأثاث ومواد البناء والأجهزة الكهربائية، على أن يقام المشروع على 3 مراحل بتكلفة استثمارية قدرها 1.7 مليون دولار على مساحة 5175 مترا.

ووافق مجلس الإدارة على مساهمة المنطقة فى زيادة رأس مال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك" ليصل إلى 12 مليار جنيه وزيادة رأس المال المدفوع لشركة التنمية الرئيسية بالمنطقة بمبلغ 100 مليون جنيه ليصبح 250 مليون جنيه.

ووافق مجلس الإدارة على بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية بهدف توفير نظام ميكنة متكاملة للمركز اللوجيستي لاقتصادية قناة السويس ومشروعاتها الذي يجري تدشينه خلال النصف الثاني من العام الجاري.