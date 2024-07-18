بدء توافد الجمهور على حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين

بدأ منذ قليل توافد الجمهور لحضور حفل الفنان كاظم الساهر في مهرجان العلمين ضمن دورته الثانية.

ويحيي الفنان الكبير كاظم الساهر، حفلا غنائيا، يقدم القيصر خلاله، مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته، كما يجهز لمفاجآت خاصة لجمهور العلمين.

ويحظى القيصر، بمكانة خاصة بين جمهور الوطن العربي، وتحديدا الجمهور المصرى، الذى جعل له مكانة كبيرة بين نجوم الوطن العربي بفضل أغنياته المختلفة بكلماتها وألحانها.

وتضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.