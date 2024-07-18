نائب ديمقراطي بارز ينضم للداعين إلى انسحاب بايدن من سباق الرئاسة الأمريكية

دعا النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التراجع عن الترشح لولاية ثانية، لينضم لقائمة متزايدة من الأصوات التي تحث بايدن على الانسحاب من سباق الترشح للبيت الأبيض من داخل الحزب الديمقراطي.

وفي بيان مكتوب الأربعاء، أشار شيف، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ، إلى "مخاوف جدية بشأن قدرة الرئيس على هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر".

وقال شيف: "جو بايدن أحد أكثر الرؤساء أهمية في تاريخ أمتنا".

وأضاف: "بينما يعود خيار الانسحاب من السباق للرئيس بايدن وحده، أعتقد أن الوقت قد حان له لتمرير الشعلة. وبذلك، نضمن إرثه القيادي من خلال السماح لنا بهزيمة دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة".

وتتصاعد الدعوات لبايدن بالانسحاب من السباق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر من داخل حزبه الديمقراطي منذ أدائه الكارثي في المناظرة التي جمعته بمنافسه الجمهوري ترامب الشهر الماضي.

ويعتبر شيف مقربا من رئيسة مجلس النواب الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي، التي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير داخل الحزب.

وقالت بيلوسي مؤخرا في مقابلة إن الأمر متروك لبايدن ليقرر ما إذا كان سيرشح نفسه.

ويتعرض بايدن /81 عاما/ لانتقادات من داخل صفوف حزبه بسبب المخاوف المتزايدة بشأن عمره ولياقته العقلية.

وشيف هو أول ديمقراطي يدعو بايدن علنا إلى الانسحاب من سباق الترشح للرئاسة منذ محاولة اغتيال ترامب مطلع الأسبوع الجاري.

ولا يزال بايدن مصرا على خوض المنافسة على منصب الرئيس ويرى أنه قادر على هزيمة ترامب.